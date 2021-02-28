В Калининградской области продлили штормовое предупреждение

. Фото: Александр Подгорчук

Региональное управление МЧС объявило о продлении штормового предупреждения, объявленного № 1, которое действует с 24 февраля. Уточним, что сильный ветер здесь ни при чем - угрозу представляет разрушающийся лед.

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 февраля на Калининградском заливе припай взломало полностью, наблюдаются прижатые к берегу обломки ледовых полей и гряды торосов. На Куршском заливе припай 10 баллов, произошла подвижка льда, наблюдаются торосы. На литовских постах Нида и Венте - сильно разрушенный лед толщиной 10 см.

- По 3 марта на Куршском заливе продолжится подвижка льда с образованием трещин, разводий и участков чистой воды, местами взлом припая. Выход на лед Куршского залива опасен для жизни! - предупреждают в МЧС.

Единый телефон службы спасения: «101» (с мобильного телефона Вы также можете набрать номер «112», а со стационарного – «01»). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей

Телефон отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций: 31-12-88.