Матч «Балтика» - «Краснодар-2» в Калининграде посетили 5747 человек

. Фото: fc-baltika.ru

Первый в 2021 году домашний матч «Балтики» состоялся в субботу, 27 февраля. На своем поле наша команда принимала «Краснодар-2» и победила гостей со счетом 2:0. Авторы голов - Ян Казаев (52-я минута) и Ишхан Гелоян (56-я).

По официальным данным, на трибунах стадиона «Калининград» присутствовали 5747 зрителей. Показатель довольно скромный с учетом того, что теперь на матчи балтийцев разрешили пускать 27 500 человек (70% от вместимости стадиона).

Следующую домашнюю игру «Балтика» проведет 6 марта против «Спартака-2».