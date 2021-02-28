Дыра и торчащие гвозди: в Янтарном автомобиль сломал деревянный променад

. Фото: Facebook

О произошедшем рассказала жительница Янтарного Анастасия Шабанова. Она опубликовала в «Фэйсбуке» несколько фотографий, на которых видны сломанные доски деревянного променада и следы автомобиля на песке.

«Это уже слишком, - возмутилась Анастасия. - Мало того, что теперь машины рассекают по центральной части пляжа, так еще и по променаду теперь можно ездить? Выломанные доски с торчащими гвоздями - это такой дружественный привет гуляющим? Мне дико жаль поселок...».

В комментариях предположили, что променад сломал трактор, который готовил площадку под кафе. И.о. сити-менеджера Янтарного Мария Куклева заверила, что скоро повреждения устранят.

- Променад подлежит ремонту, - написала она. Материал заказан, как доставят, сразу ремонтируем. Мы перекрываем все возможные выезды [на пляж]. ГИБДД регулярно дежурит. Но умельцы находят лазейки.