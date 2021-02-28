Гигантскую яму на улицу Громовой в Калининграде уберут через три дня

На провалившуюся дорогу калининградцы пожаловались губернатору в комментариях на его странице в Инстаграме.

- На улице Громовой люди раскалывают поддоны, отрывают бамперы, улица в районе дома 99 просто исчезла, плывун растет каждый день, - написал один их жителей города.

К обсуждению присоединилась сити-менеджер Калининграда Елена Дятлова.

- На улицах Аксакова и Громовой в течение трех дней ямы уберем. В понедельник посмотрим все остальные улицы и приведем в нормативное состояние, - пообещала она.

Калининградцы написали еще несколько адресов, на которые чиновникам стоит обратить внимание. Среди них - путепровод у Театральной, улицы Севастьянова и Батальная.