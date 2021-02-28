37 пенсионеров, сотрудник гостиницы и младенец: кто заразился COVID-19 в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 102 новых случая коронавирусной инфекции. У большинства (82 человека) заболевание протекает в форме ОРВИ, у девятерых развилась пневмония, еще у 11 жителей области ковид подтвердился при отсутствии симптомов.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших за сутки:
- 37 пенсионеров;
- 15 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 11 неработающих.
- 9 работающих на промышленных предприятиях;
- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 медицинских работников;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 3 студента (БФУ имени Канта, КГТУ)
- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;
- 2 сотрудника образовательных учреждений;
- сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;
- сотрудник гостиницы;
- ребенок до года;
- учащийся (лицей №49 Калининград )