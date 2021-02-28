37 пенсионеров, сотрудник гостиницы и младенец: кто заразился COVID-19 в Калининграде

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 102 новых случая коронавирусной инфекции. У большинства (82 человека) заболевание протекает в форме ОРВИ, у девятерых развилась пневмония, еще у 11 жителей области ковид подтвердился при отсутствии симптомов.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших за сутки:

- 37 пенсионеров;

- 15 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 11 неработающих.

- 9 работающих на промышленных предприятиях;

- 8 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 медицинских работников;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 3 студента (БФУ имени Канта, КГТУ)

- 2 сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий сферы ЖКХ;

- 2 сотрудника образовательных учреждений;

- сотрудник учреждений сферы культуры и досуга;

- сотрудник гостиницы;

- ребенок до года;

- учащийся (лицей №49 Калининград )