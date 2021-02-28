В Калининградской области МЧС проверит сирены и на минуту прервет телевещание

В среду, 3 марта, в Калининградской области пройдет плановая проверка готовности систем оповещения населения. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в 10.40 по местному времени проведут кратковременное включение сигнала сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».

- Никаких действий населения это не предусматривает! - уточнили в МЧС.

Кроме этого 3 марта в течение одной минуты - с 10.43 до 10.44 - по кабельным и эфирным каналам теле- и радиовещания будет транслироваться информация МЧС, из-за чего прервется обычный сигнал.