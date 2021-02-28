Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус подтвердился у 102 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, случаи заражения распределились так:

Калининград - 63

Гурьевский городской округ - 6

Гвардейский городской округ - 5

Советский городской округ - 4

Гусевский городской округ - 3

Зеленоградский городской округ - 3

Светлогорский городской округ - 3

Черняховский городской округ - 3

Багратионовский городской округ - 2

Балтийский городской округ - 2

Полесский городской округ - 2

Озерский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 1

Правдинский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1

Славский городской округ - 1

Неманский городской округ - 1

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 28 февраля на COVID-19 обследовали 559 084 человека, из них выявлено 28 213 случаев заражения (25 533 человека выздоровели). Умерли 282, остаются под медицинским наблюдением 5 065 человек.