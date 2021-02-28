Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус подтвердился у 102 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, случаи заражения распределились так:
Калининград - 63
Гурьевский городской округ - 6
Гвардейский городской округ - 5
Советский городской округ - 4
Гусевский городской округ - 3
Зеленоградский городской округ - 3
Светлогорский городской округ - 3
Черняховский городской округ - 3
Багратионовский городской округ - 2
Балтийский городской округ - 2
Полесский городской округ - 2
Озерский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 1
Правдинский городской округ - 1
Светловский городской округ - 1
Славский городской округ - 1
Неманский городской округ - 1
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 28 февраля на COVID-19 обследовали 559 084 человека, из них выявлено 28 213 случаев заражения (25 533 человека выздоровели). Умерли 282, остаются под медицинским наблюдением 5 065 человек.