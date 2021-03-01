В Калининградской области заметно выросла доля просроченных кредитов

В последнем рейтинге регионов России по доле просроченных кредитов, составленном по заказу РИА "Новости", Калининградская область заняла 77-е место с показателем 5,8 процента, причем эта доля в прошлом году увеличилась на 1,6 процента. Ниже Калининграда в рейтинге находятся только республики Северного Кавказа, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Самая низкая доля просроченных кредитов зафиксирована в Севастополе, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в республике Крым. Специалисты отмечают, что за год платежная дисциплина снизилась в 70 регионах из 85.