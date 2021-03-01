В Калининграде начались испытания вакцины «Спутник Лайт»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области начались испытания новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Как сообщается, испытания однокомпонентной вакцины проходят в Центре клинических исследований БФУ имени Канта. В них участвуют 150 добровольцев.

Вакцина «Спутник Лайт» разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины «Спутник V». В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что «Спутник Лайт» будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.