Под Калининградом прошли тактические учения мотострелков Балтфлота

Накануне в Калининградской области прошли двухсторонние ротные тактические учения с боевой стрельбой, в которых приняли участие подразделения мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота. Как сообщил телеканал "Звезда", в маневрах было задействовано более 250 военнослужащих и свыше 70 единиц боевой и специальной техники.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие выполнили боевые стрельбы из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7.