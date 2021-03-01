В Черняховске мужчина пытался украсть забор

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Черняховске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который пытался украсть ограждение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Комсомольской. Находившийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания обратил внимание на мужчину, который спиливал с ограждения металлические прутья.

«Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Как оказалось, 52-летний местный житель успел вырезать прутья у одного пролета забора», - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.