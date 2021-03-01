Калининградку приговорили к исправительным работам за уклонение от уплаты алиментов

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В Черняховском районе местную жительницу осудили за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Горожанка ни разу не заплатила алименты на несовершеннолетнего ребенка 2014 года рождения, находящегося под опекой. В результате задолженность составила более 600 тысяч рублей.

Женщину привлекали к административной ответственности, однако это не дало результата. За злостное уклонение от уплаты алиментов ее привлекли к уголовной ответственности, суд назначил ей наказание в виде 5 месяцев исправительных работ. Теперь 65% от ее дохода будут перечисляться ребенку и 5% в доход государства.