В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

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В Калининграде в понедельник, 1 марта, в течение дня не будет электричества на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Клиническая 23 (д/сад №135), 25, ул. 9 апреля 5-7.

До 18 часов электричество отключено на :

пр-д Андреевский 1-й 17-39, 20, 26,

пр-д Андреевский 2-й 3-11, 11а

ул. Акварельная 1- 11, 15-19, 2--20

ул. Андреевская 27-31, 32, 34-56

ул. Багряная 1-13, 2-14, 19

ул. Георгиевская 5,11-23, 27- 29, 35- 39

ул. Подп. Емельянова 228, 242, 259.

До 9 часов вечера света не будет на ул. Маршала Борзова 7-25 и ул. Молочинского 1-25.

До 15 часов воды не будет на ул. Елизаветинская 2 и ул. Сибирякова 56, ул. Косм. Леонова 34б, 36б.

Для замены узла перекроют воду по ул. Каштановая аллея 30-38, 33а, 33, 37, 37а, 39 и ул. Нахимова 2 – с 9.30 до 16.00.

С 9.30 до 13.00 с пониженным давлением из-за отключения электроэнергии вода будет подаваться в дом ул. Клиническая 25.