38 пенсионеров, 3 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Архив "КП"
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 74 случаев ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 14 бессимптомных формы.
Среди заболевших:
- 38 пенсионеров;
- 3 медицинских работников;
- 10 работающих на промышленных предприятиях;
- 3 сотрудника образовательных учреждений;
- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;
- сотрудник охранного предприятия;
- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающие;
- воспитанник детского сада 1 в Балтийске;
- студент (колледж сервиса и туризма);
- 5 неработающих.