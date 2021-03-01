38 пенсионеров, 3 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 74 случаев ОРВИ, 9 случаев пневмонии и 14 бессимптомных формы.

Среди заболевших:

- 38 пенсионеров;

- 3 медицинских работников;

- 10 работающих на промышленных предприятиях;

- 3 сотрудника образовательных учреждений;

- 4 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника учреждений сферы культуры и досуга;

- сотрудник охранного предприятия;

- 21 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- воспитанник детского сада 1 в Балтийске;

- студент (колледж сервиса и туризма);

- 5 неработающих.