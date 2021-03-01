За выходные несколько калининградцев провалились под лед

. Фото: Александр КАТЕРУША

Жители Калининградской области выходят на лед и проваливаются. В минувшие выходные было зафиксировано несколько подобных ЧП.

Как рассказали в системе 112, один из случаев произошел в поселке Каширское Гурьевского района. Рыбак провалился под тонкий лед. Мужчину из воды вытащили очевидцы.

Похожие случаи произошли в поселке Подгорное Багратионовского района, в Калининграде на Голубых озерах, в Зеленоградске.

«Всем пострадавшим рыбакам потребовалась скорая медицинская помощь. В поселке Рыбачий Зеленоградского района мужчина оказался на льдине и позвонил по номеру «112», - отметили в службе.