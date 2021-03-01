Недовольный антиалкогольным законом калининградец устроил дебош в магазине

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали буйного покупателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Инцидент произошел на улице Батальной. В одном из магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации и туда направился наряд вневедомственой охраны.

«Злоумышленник, получасом ранее зайдя в магазин и получив отказ в продаже алкогольной продукции в не установленное законом время, вернулся и в знак протеста начал бить пустые бутылки на входе в магазин. Требование покинуть помещение мужчина не выполнял и, продолжая выкрикивать нецензурные выражения, оскорблял окружающих», - отметили в пресс-службе Росгвардии.

42-летний дебошир оказал сопротивление при задержании, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.