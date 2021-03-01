Калининградские волейболистки стали серебряными призёрами первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Воронеже прошло первенство России по волейболу. На площадке спортивно-культурного центра «Согдиана» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодёжный» сыграли 16 сборных из 16 субъектов РФ.

Воспитанницы молодёжной системы волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область» и региональной спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта выиграли шесть матчей из восьми возможных.

Калининградские волейболистки обыграли на двух групповых этапах представительниц Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Пензенской и Вологодской областей с общим счётом 15:6 по партиям. Уступив только волейболисткам из Челябинской области, калининградки квалифицировались в полуфинал, где вновь одолели команду из Санкт-Петербурга со счётом 3:0.

В финале жребий вновь свёл их с челябинскими сверстницами. Несмотря на проигрыш 1:3 и итоговое второе место, самым ценным игроком отчётного турнира признана волейболистка калининградской команды Екатерина Гатина. В феврале 2021 года она дебютировала в основном составе главного калининградского волейбольного клуба в матчах европейской Лиги Чемпионов.