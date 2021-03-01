Власти рассказали, в каких городах Калининградской области появятся плавательные бассейны

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Потребность Калининградской области в новых плавательных бассейнах до сих пор остаётся актуальной, и власти продолжат возводить новые объекты. Об этом сообщила региональный министр спорта Наталья Ищенко.

«Уже в 2021 году начнётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Правдинске. Черняховск, Светлый, Гвардейск и Гурьевск сейчас ведут проектирование своих арен с 25-метровыми чашами, что при поддержке федерального центра позволит включить эти муниципалитеты в государственные программы финансирования», - сказала глава министерства.

Ищенко не исключила, что второй раз в истории Калининградская область может быть представлен в плавании на Олимпийских играх, если в Токио в этом году выступит калининградка Анна Егорова.