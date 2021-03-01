Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Калининградской области за сутки было выявлено 97 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 14-ти муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 58 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ –2
Нестеровский городской округ - 1
Озерский городской округ - 4
Балтийский городской округ - 5
Гвардейский городской округ – 2
Полесский городской округ - 1
Гурьевский городской округ – 10
Правдинский городской округ - 4
Светловский городской округ – 2
Светлогорский городской округ – 2
Советский городской округ – 1
Черняховский городской округ –4
Неманский городской округ – 1