Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калининградской области за сутки было выявлено 97 новых случая коронавируса. Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, случаи заболевания зафиксированы в 14-ти муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 58 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ –2

Нестеровский городской округ - 1

Озерский городской округ - 4

Балтийский городской округ - 5

Гвардейский городской округ – 2

Полесский городской округ - 1

Гурьевский городской округ – 10

Правдинский городской округ - 4

Светловский городской округ – 2

Светлогорский городской округ – 2

Советский городской округ – 1

Черняховский городской округ –4

Неманский городской округ – 1