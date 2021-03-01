Елена Дятлова поручила посчитать дорожные ямы в Калининграде

Калининградские улицы снова покрылись ямами Фото: Иван МАРКОВ

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова в понедельник во время рабочего совещания поручила комитету развития дорожно-транспортной инфраструктуры в течение недели подсчитать, насколько серьезен масштаб дорожных разрушений. Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе мэрии города, специалистам предстоит в течение недели определить, какие дороги на гарантии, а где ремонт придется делать за бюджетный счет.

Напомним, на прошлой неделе Елена Дятлова заявила, что у нее накопилось множество нареканий по некоторым улицам, где «снег сошел вместе с асфальтом», а глава города Андрей Кропоткин заявил, что на восстановление дорог в бюджете заложено около 200 миллионов рублей.