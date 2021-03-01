Укравший документы калининградец пытался вернуть их за выкуп через интернет

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда распутывали сначала обычную кражу. Но по ходу расследования были вынуждены вникать в высокие технологии.

Началось с того, что 60-летний (к слову, ранее не судимый) горожанин подрезал из припаркованного автомобиля документы: водительское удостоверение, техпаспорт и кредитки. Все это он намеревался вернуть законному владельцу – но за выкуп. Поднаторевший в компьютерной грамоте вор, чтобы максимально обезопасить себя, создал в одной из соцсетей фейковую страницу, нашел аккаунт потерпевшего и предложил за 15 тысяч рублей произвести обмен одних бумажек на другие. И обворованный даже согласился, но тут уже преступник перетрухнул и отказался от встречи.

Пока вор ломал голову над другим способом выгодно реализовать добычу, стало поздно – на него вышли опера, установившие настоящего владельца той самой фейковой интернет-страницы. Обыск, как и следовало ожидать, принес нужные полицейским результатам, и в отношении юзера возбудили уголовное дело по признакам статьи «Похищение официальных документов». Звучит грозно, хотя санкции там не бог весть какие суровые: штраф (правда, довольно крупный), обязательные, исправительные либо принудительные работы, арест и в пиковом случае – год «зоны».