В районе поселка Солдатово оборудуют надземный пешеходный переход

. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На федеральной трассе Калининград-Нестеров в районе поселка Солдатово появится пешеходный переход. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Строительство надземного перехода включено в программу работ после многочисленных обращений местных жителей. Также там будут обустроены остановочные пункты для автобусов.

«Строительство надземного пешеходного перехода с лифтовыми подъёмниками, защитным покрытием из поликарбоната и внутренним освещением позволит обеспечить пешеходам комфортное, безопасное и беспрепятственное пересечение оживленной федеральной дороги в любое время суток», - отметили в пресс-службе ведомства.

Проектные работы планируется завершить до конца 2021 года.