В Неманском районе дети нашли в лесу 21 мину времен войны

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В Неманском районе дети нашли в лесу более 20 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Инцидент произошел в поселке Горино.

«Ребята благоразумно сообщили о снарядах взрослому, который позвонил в экстренные службы. Неманские полицейские сразу же выехали на место и оцепили район. На лесном участке, где находится 21 минометная мина 76 калибра, установлено круглосуточное дежурство», - рассказали в администрации муниципалитета.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации уже обратился в военкомат Советска с просьбой направить саперное подразделение для разминирования. Мины вывезут сегодня.