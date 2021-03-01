Калининградка знакомилась с мужчинами и обворовывала их на десятки тысяч рублей

Помните такой фильм – «Криминальный талант»? Только что задержанная сотрудниками калининградского угрозыска 30-летняя горожанка орудовала в духе главной героини киноленты. Только обходилась без снотворного, которое та подсыпала мужчинам (по крайней мере, об этом ничего не сообщается).

Кавалеры были очарованы дамой, которая вскоре после знакомства без особых проблем соглашалась приятно провести время у них на дому. В квартире гостья выполняла свою на самом деле главную задачу: получить доступ к хозяйским деньгам. Способы использовала разные.

- В одном случае подглядела ПИН-код банковской карты 58-летнего гражданина, и впоследствии похитив ее, перевела на свой счет 190 тысяч рублей, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – В другом – добралась до мобильного телефона 53-летнего потерпевшего и перечислила себе 83 тысячи рублей…

По предварительным данным, удалось установить причастность подозреваемой, минимум, к 4 эпизодам такого рода. В отношении воровки возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье УК Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета» (предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет).