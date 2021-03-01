На выходных 12 калининградцев оштрафовали за курение на вокзалах

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В Калининградской области на прошедших выходных было выявлено 44 случая нарушения общественного порядка и безопасности на транспортных объектах. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД России на транспорте.

Так, 32 жителя области привлекли к административной ответственности за переход железнодорожных путей в неположенных местах. Еще 12 человек были оштрафованы за курение на вокзалах и станциях.

На нарушителей были возбуждены административные производства по ст. 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене» и по ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».