На Южном вокзале Калининграда открыли выставку фотографий

На Южном вокзале в Калининграде открылась фотовыставка из Коми – экспозицию «Природа.Традиции.Люди» развернули в зале ожидания.

«Запечатлено в фотографиях такое уникальное природное явление как северное сияние, а портретные и сюжетные снимки рассказывают о малых народах, населяющих край, старинных традициях и обрядах», - сообщает пресс-служба КЖД.

Проект посвящен 100-летию Республики Коми. Экспозиции открыты на территориях крупнейших аэропортов, железнодорожных вокзалов и выставочных площадках российских регионов. Южный вокзал также вошел в число партнеров проекта.