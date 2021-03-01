Иностранный отчим-насильник проведет за решеткой 16 лет

Суд на 16 лет отправил в колонию строгого режима 33-летнего иностранца (по неофициальной информации - гражданина Узбекистана), который изнасиловал свою падчерицу.

Начиная с ноября 2019 года, мужчина, оставаясь в квартире наедине с 11-летней девочкой, как значится в уголовном деле, «неоднократно совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка». Следствием установлено девять эпизодов таких преступлений. Апогеем гнусных издевательств стал совершенный летом прошлого года насильственный половой акт, в результате которого девочка забеременела. (Как сообщили в региональном Управлении СКР, беременность в дальнейшем была прервана по медицинским показаниям.)

И хотя свою вину педофил категорически отрицал и по ходу предварительного следствия, и затем в суде, следователям УСКР в кратчайшие сроки удалось собрать исчерпывающий объем неопровержимых доказательств.