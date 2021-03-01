В Калининграде скончался Народный артист России Николай Петеров

Николай Владимирович был известен и своими заслугами в общественной деятельности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Грустная весть пришла только что: сегодня скончался Народный артист Российской Федерации Николай Петеров актер, бывший режиссер художественный руководитель и директор Калининградского областного драматического театра.

Хорошо известны заслуги Николая Владимировича и на общественном поприще. В 2006-2007 годах он был избран в Общественную палату РФ Первого созыва, где являлся членом Комиссии по вопросам развития культуры. В 2008-2009 годах исполнял те же обязанности в Общественной палате Российской Федерации Второго созыва. А с 2011 года до настоящего времени занимал должность Председателя Общественного совета при Управлении МВД России по Калининградской области.

Редакция «Комсомольской правды – Калининград» выражает искренние соболезнования родным и друзьям покойного.