На Куршском заливе пять рыбаков оказались на оторванной льдине

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области все чаще рыбаки проваливаются под лед или попадают в неприятные ситуации, которые могут закончиться для них плачевно. Так, накануне сразу пятеро любителей подледного лова терпели бедствие, оказавшись на оторванной льдине. Инцидент случился в акватории Куршского залива.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, рыбаков спасатели заметили при мониторинге ледовой обстановки на Куршском заливе в 2 километрах от поселка Каширское Гурьевского района.

Мужчины были эвакуированы со льдины и доставлены на берег. Медицинская помощь им не понадобилась.