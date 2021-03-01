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В Холмогоровке решено построить большой торговый центр, состоящий из двух корпусов

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В поселке Холмогоровка под Калининградом скоро появится новый торговый центр. А точнее – сразу два.

Администрация Зеленоградского округа уже согласовала эскизный проект.

«Объект планируется возвести за счет частных инвестиций, здание будет расположено справа при въезде в поселок Холмогоровка со стороны Калининграда на улице Новостроевская», - говорится в сообщении администрации.

Фасады выполнены в современном стиле с применением стекла и металлических панелей с подсветкой. Известна и площадь застройки – 8 960 квадратных метров.