В Холмогоровке решено построить большой торговый центр, состоящий из двух корпусов

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Фото: Администрация Зеленоградска
В поселке Холмогоровка под Калининградом скоро появится новый торговый центр. А точнее – сразу два.
Администрация Зеленоградского округа уже согласовала эскизный проект.
«Объект планируется возвести за счет частных инвестиций, здание будет расположено справа при въезде в поселок Холмогоровка со стороны Калининграда на улице Новостроевская», - говорится в сообщении администрации.
Фасады выполнены в современном стиле с применением стекла и металлических панелей с подсветкой. Известна и площадь застройки – 8 960 квадратных метров.