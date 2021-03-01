В Калининграде начали вакцинировать от COVID участников парада Победы

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области продолжается вакцинация военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, в настоящее время проходит вакцинация участников военных парадов и торжественных шествий в День Победы. Медики используют вакцину «Спутник V».

«Постановка прививок проводится на основании согласия вакцинируемых. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей», - отметили в пресс-служба флота.

Всего в регионе оба компонента вакцины получили более 2 тысяч военнослужащих и медицинского персонала армейского корпуса Балтийского флота.