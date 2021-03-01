Антон Алиханов выделил 3 млн рублей на поддержку бизнеса, пострадавшего от COVID

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Из резервного фонда правительства Калининградской области выделили 3 миллиона рублей для предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

Численность работников предприятий должна быть до 15 человек.

Постановление подписал губернатор Антон Алиханов. Оно вступило в силу 1 марта. Документ опубликован на портале правовой информации.

Бюджетные деньги на возмещение недополученных доходов выделят до 1 апреля 2021 года.