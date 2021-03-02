Умер автор книги «Закат Кенигсберга» Михаэль Вик

Михаэль Вик на презентации переиздания своей книги в Закхаймских воротах Калининграда Фото: Иван МАРКОВ

В субботу 27 февраля на 92 году жизни в Штутгарте скончался автор книги «Закат Кенигсберга» и скрипач Штутгартского оркестра Михаэль Вик. Об этом вечером 1 марта сообщил на своей странице в фейсбуке сотрудник Немецкого форума восточноевропейской культуры Клаус Харер.

Харер в качестве переводчика приезжал с Михаэлем Виком в Калининград в декабре 2015 года на презентацию переиздания книги этого знаменитого уроженца Кенигсберга. Тогда же писатель дал откровенное интервью корреспонденту «Комсомолки» о первых днях после штурма столицы Восточной Пруссии, жизни города до 1948 года и депортации остававшегося немецкого населения в Восточную Германию.