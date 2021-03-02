В Калининграде хотят построить павильоны для съемок кино

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В Калининграде есть планы построить кинопавильоны. Об этом на прошедшем в Светлогорске Балтийском культурном форуме сообщила руководитель «Фестивальной дирекции» Ольга Каверзина.

Она сказала, что планах в регионе построить кинопавильоны, чтобы увеличить продолжительность съемочного периода вне зависимости от сезона. Переговоры по их созданию в настоящий момент идут со специализированной компанией «Кинополис».

При этом, по словам Ольги Каверзиной, количество фильмов и сериалов, снимаемых в регионе, значительно растет.

Кроме того, она озвучила идею в этом году организовать всероссийский молодежный кинофорум.