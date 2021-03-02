В правительстве обсудят меры по поддержке рынка труда в Калининградской области

Совещание по вопросу состояния регионального рынка труда пройдет в областном правительстве под руководством губернатора во вторник, 2 марта.

Как сообщает пресс-служба правительства, главными темами обсуждения станут меры по поддержке рынка труда в регионе и предоставление гражданам помощи в форме социального контракта.

Трансляция совещания будет доступна всем желающим на сайте правительства. Начало в 16.30.

В мероприятии примут участие руководители министерств, муниципальных образований и центра занятости населения.