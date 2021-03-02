В районе Зеленоградска хотят увеличить пляжную зону

. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградском городском округе продолжают готовиться к курортному сезону. Как сообщается на сайте администрации, в этом году территорию пляжной зоны запланировано увеличить почти на 1100 метров (в том числе на 250 метров в поселке Лесной).

«Все конкурсы по закупкам необходимого пляжного оборудования отыграны, подрядчики и поставщики приступили к выполнению своих обязательств», - отметили в администрации.

На пляжах появятся новые стационарные пляжные зонты и кабинки для переодевания, которые будут установлены на новом пляже в западной части города и на площадке для пляжного волейбола.