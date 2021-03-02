Калининградец угнал велосипеды с 13-го этажа

Житель улицы старшины Дадаева в Калининграде, будучи заядлым велосипедистом, с нетерпением ждал, когда кончится зима, и можно будет, наконец, нажать на педали. Поэтому, едва сошел снег, поспешил приготовить сразу два своих байка, которые выставил на лестничную площадку в ожидании скорого старта. Опрометчиво надеясь, что до предпоследнего этажа высотки воры-то не доберутся.

Однако для 23-летнего ранее судимого горожанина это препятствием не стало. Ночью он проник в чужой подъезд, вскарабкался на 13-й этаж и скатил вниз сначала один велик, а потом не поленился вернуться и за вторым. Возвращать похищенное законному владельцу пришлось оперативникам угрозыска.

- К сохранности своих велосипедов необходимо подходить очень тщательно! – предупреждают всех поклонников велоспорта полицейские. - «Двухколесные друзья» часто становятся объектами краж, и во многих случаях хозяева сами оставляют их без присмотра, что облегчает задачу злоумышленникам. Будьте бдительны!