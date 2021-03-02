Калининград вошел в десятку популярных городов для одинокого отдыха в 2021 году

. Фото: Александр Подгорчук

В 2021 году более чем на 40% вырос спрос на бронирование жилья туристами, путешествующими в одиночку. По этому случаю сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, какие города пользуются популярностью у одиночек.

Самыми популярными городами у туристов-одиночек в этом году стали Севастополь (19%), Симферополь (15%), Анапа (8%), Санкт-Петербург (8%), Подольск (7%), Казань (6,5%), Кисловодск (6%), Калининград (5%), Сургут (5%) и Петрозаводск (4,5%).

В одиночку в основном путешествуют женщины - 61%, мужчины - 39%. По статистике TVIL.RU, одиночки бронируют жильё в среднем от 1 до 10 ночей и тратят от 1,2 до 2,1 тысячи рублей в сутки. В Калининграде средняя стоимость отеля, по данным исследования, обойдется в 1375 рублей в сутки.