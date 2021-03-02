В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда во вторник нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 2 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Достоевского 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22 и ул. Л. Толстого 11-13, 15-19, 20, 22-24.

До 18 часов электричество отключено на ул. Университетская 1а, 1-11, 2, 5 (ГБУЗ № 4), ул. Ленинский пр. 39-45, 47-61, 63-67, 67б;

- ул. Колхозная 2, 2а, 2б, 3-5, 4, 4а, 4б

- ул. Тельмана 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 83-85, 86, 87, 88, 92, 94, 96, 9/8

- ул. Островского 16-17, 18-21, 35, 40

- ул. Чехова 15-17, 20, 21, 22, 24, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46

- ул. Лейт. Князева 58 (частный д/с)

- ул. Александра Невского 133;

До 9 часов вечера света не будет на ул. Молочинского 8, 10, 27-49, 51-53 ул. Комсомольская 84-88, 90, 92, 94-98.

Воды не будет до 15 часов на ул. Транспортная 1 и ул. Гайдара 1б.