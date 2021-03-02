Калининградская самбистка стала вице-чемпионкой России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Оренбурге прошел национальный чемпионат по самбо. Призовые места и путёвки на международные соревнования в 22 весовых категориях оспорили более 700 представителей ведущих российских школ спортивного и боевого самбо.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в спортивном разделе самбо среди женщин отличилась калининградка Елизавета Сыщикова. Подопечная Сергея Мкртчяна и Михаила Дуева соперничала среди 20 представительниц нового весового дивизиона «до 54 килограммов».

Выиграв три схватки из четырёх возможных болевым приёмом и дважды по баллам, победительница юношеских первенств Европы и мира впервые в карьере дошла до финала взрослых соревнований. В концовке пятиминутного поединка она уступила Алие Биккужиной из Москвы, попавшись на болевой приём «рычаг локтя».

По регламенту турнира победители квалифицировались в состав национальной команды на ноябрьский чемпионат мира в Москву, а вице-чемпионы представят нашу страну на майском чемпионате Европы в столице Кипра.