Калининградец за долги отдал автомобиль своей матери

Жительница Калининграда чрезвычайно удивилась и встревожилась, не обнаружив на обычном месте принадлежащий ей автомобиль. И, конечно, поспешила обратиться в полицию.

И тут всплыла странноватая история. Оказалось, машину стоимостью 700 тысяч рублей у сына заявительницы забрал 31-летний калининградец. Которому парень задолжал 100 тысяч «косарей». И что характерно, отдав ключи от транспортного средства, горе-должник тут же отбыл за пределы региона, не поставив родительницу в известность о случившемся. Может, получить ремня боялся?

Но в итоге претензии дознаватели ОМВД по Ленинградскому району предъявили заимодавцу, возбудив в его отношении уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Самоуправство». А это до полугода ареста в перспективе. Что до автомобиля, то его благополучно нашли и вернули владелице.