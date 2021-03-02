В Калининграде ребенок не смог выключить дома газ и вызвал спасателей

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Инцидент случился в Калининграде в минувший понедельник вечером. Как рассказали в Центре обработки вызовов системы-112, к ним обратился ребенок, который рассказал, что в квартире, где он находится включена конфорка на газовой плите.
«В момент обращения родители отсутствовали дома. Ребенок был очень напуган, что не может самостоятельно ее выключить», - рассказали в экстренных службах.
Оператор системы-112 оставался на связи с ребенком до прибытия пожарно-спасательной службы.
Прибывшие на место пожарные помогли выключить газ. Серьезных последствий удалось избежать.