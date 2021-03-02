В Калининграде ребенок не смог выключить дома газ и вызвал спасателей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инцидент случился в Калининграде в минувший понедельник вечером. Как рассказали в Центре обработки вызовов системы-112, к ним обратился ребенок, который рассказал, что в квартире, где он находится включена конфорка на газовой плите.

«В момент обращения родители отсутствовали дома. Ребенок был очень напуган, что не может самостоятельно ее выключить», - рассказали в экстренных службах.

Оператор системы-112 оставался на связи с ребенком до прибытия пожарно-спасательной службы.

Прибывшие на место пожарные помогли выключить газ. Серьезных последствий удалось избежать.