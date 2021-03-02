39 пенсионеров, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 100 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 88 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 2 бессимптомных формы.
Среди заболевших:
- 39 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 2 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 сотрудника образовательных учреждений;
- 3 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника банков;
- 13 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- ребёнок 6 лет;
- 3 студента (колледж сервиса и туризма, БФУ, музыкальный колледж им. Рахманинова);
- учащийся школы 38 Калининград
-19 неработающих.