39 пенсионеров, 4 педагога: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 100 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 88 случаев ОРВИ, 10 случаев пневмонии и 2 бессимптомных формы.

Среди заболевших:

- 39 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 2 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 сотрудника образовательных учреждений;

- 3 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника банков;

- 13 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- ребёнок 6 лет;

- 3 студента (колледж сервиса и туризма, БФУ, музыкальный колледж им. Рахманинова);

- учащийся школы 38 Калининград

-19 неработающих.