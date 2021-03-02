Поезд «Деловой экспресс - Зеленоградск» за год перевез более 28 тысяч пассажиров

2 марта исполняется год с первого рейса поезда «Деловой экспресс - Зеленоградск». За это время поездки утренним поездом, который следует на маршруте Зеленоградск - Калининград с минимальным количеством остановок в пути, совершили больше 28 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

В основном, поедом пользуются жители Зеленоградска, чей рабочий день в Калининграде начинается в 9 часов утра.

Время в пути из Зеленоградска до станции Кутузово Новое составляет 18 минут, до Северного вокзала – 23 минуты, до Южного вокзала – чуть больше получаса.

«Деловой экспресс» курсирует и на направлении Светлогорск – Калининград. За два года поездки на этом маршруте совершили более 100 тысяч пассажиров.