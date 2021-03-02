В храме памяти погибшей в авиакатастрофе семьи из Калининграда впервые проведут богослужение

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Фото: Калининградская епархия
Первая божественная литургия в недавно построенном соборе святых Кирилла и Мефодия на проспекте Мира состоится в воскресенье, 7 марта.
Как отмечают в пресс-службе Калининградской епархии, богослужение состоится в нижнем храме святой праведной Мариамны, а возглавит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Нижний храм освящен в честь святой праведной Мариамны, в память о калининградской семье, погибшей в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году.
Напомним, первый камень в основание будущего храма заложил в апреле 2007 года митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, ныне Патриархом.
5 июня 2019 года Патриарх Кирилл освятил купола для храма.
Здание включает в себя верхний и нижний храмы. Верхний храм будет освящен в честь Кирилла и Мефодия.
Храм вмещает более 600 человек и станет вторым по высоте в Калининграде после Кафедрального собора Христа Спасителя.