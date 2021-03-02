В марте в Калининградской области пройдут 11 ярмарок вакансий, все они будут организованы в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

В среду, 3 марта, в 11.00 с соискателями встретится руководство «Калининград – ГорТранс».

В четверг, 4 марта, в 11.00 вебинар проведут представители РЖД.

С полным списком запланированных ярмарок можно ознакомиться на сайте Центра занятости населения.

Во время онлайн-встречи соискатели узнают подробности об актуальных вакансиях в организациях, требованиях, предъявляемых работодателями, получат ответы на все интересующие вопросы. Каждая ярмарка проводится с одним работодателем.