В Калининграде на водителя завели дело за сбитого насмерть пешехода

В Калининграде завели дело на водителя «Хонды», которая сбила насмерть пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на улице Красносельской 7 января этого года. 31-летняя водитель сбила 79-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшая с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где впоследствии скончалась.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновнице аварии может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.