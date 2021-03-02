Боевые корабли Балтфлота взяли под охрану два торговых судна в Аденском заливе

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Два торговых судна под флагами иностранных государств будут проведены через Аденский залив в Аравийское море под охраной боевых кораблей Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Ранее экипажи корвета «Стойкий» и танкера «Кола» успешно завершили сопровождение судна «Есения» под флагом России по коридору безопасности из Аравийского моря через Аденский залив в назначенную точку Красного моря по маршруту протяженностью более 1000 морских миль.

На борту кораблей находятся подразделения морской пехоты, которые подготовлены с учетом опыта действий по борьбе с пиратами.