В Балтийске закладчик наркотиков получил 8 лет «строгача»

. Фото: Александр Подгорчук

В Балтийске за покушение на сбыт наркотиков через интернет-магазин осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В марте прошлого года мужчина нашел работу закладчика в одном из интернет-магазинов. Спустя два месяца он достал из тайника более 17 граммов наркотического вещества, расфасовал на разовые дозы и разместил в тайниках в Балтийске. В тот же день его задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил закладчика к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.