Чтобы въехать в Польшу, россиянин заплатил 67, 5 тысяч злотых

В первый день весны на пограничный переход «Гжехотки» явился гражданин Российской Федерации, рвавшийся в Польшу на работу. Что наш соотечественник и подтвердил соответствующей справкой. Что за работа – стало понятно, когда «стражи граничные» полезли в свою базу данных.

- Оказалось, что 46-летний мужчина объявлен в розыск польской системой правосудия, - сообщает Польский культурный центр в Калининграде. – Он не оплатил штраф за организацию и проведение азартных игр в Эльблонге, где в разных заведениях и в разные промежутки времени управлял игровыми автоматами.

Эльблонгский районный суд определил россиянину к уплате почти 59 500 злотых. Но на этом дело не закончилось: выяснилось, что за те же преступления неплательщика разыскивает и суд в Радоме, чтобы взыскать 8 000 злотых штрафа. В итоге нашему соотечественнику пришлось выбирать: либо провести 238 дней в тюрьме, либо выложить немедленно 67,5 тысяч в польских дензнаках.

Он выбрал последнее.